Москва, , 20:41 — REGNUM На территории Новой Москвы идет снос павильонов, в которых снималось скандальное реалити-шоу «Дом-2». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает телеканал «Звезда».

Снос павильонов реалити-шоу связан с тем, что через эту территорию пройдет автомагистраль «Марьино — Саларьево».

Данная автомагистраль предоставит жителям поселков Марьино, Летово и поселения Московский доступ к станциям метрополитена «Саларьево» и «Филатов Луг».

Что касается реалити-шоу, то ему выделят другой земельный участок недалеко от того места, где снесли все павильоны. Организаторы шоу получили компенсацию.

Стоит отметить, что судьбу самого реалити-шоу «Дом-2» продюсеры телеканала ТНТ пока не решили, с 2019 года ходят слухи о его окончательном закрытии.