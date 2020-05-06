Москва, , 20:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий военнослужащим распространять информацию о своей службе в СМИ и социальных сетях. Документ опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, военнослужащим запрещается «распространять или предоставлять информацию СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооружённым силам России, другим войскам, воинским формированиям и органам».

Также запрещается распространение сведений о «других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информации, позволяющей определить место нахождения указанных лиц в определённый период».

В соответствии с указом подобные действия должны расцениваться как грубый дисциплинарный проступок. Соответствующие поправки должны быть внесены в Дисциплинарный устав Вооружённых сил и Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил.