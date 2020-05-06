Новосибирск, , 20:34 — REGNUM Во дворе города Новосибирска творческая группа поздравила с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Поликарповича Патрахина, передаёт 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Афанасий Поликарпович принимал участие в освобождении Белоруссии от фашистов. Награждён орденом Красной звёзды, орденом Отечественной войны второй степени.

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Напомним, ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с наступающим Днём Победы по всей стране.

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