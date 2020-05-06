Берлин, , 20:33 — REGNUM Решение открыть все магазины приняли власти Германии. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

Решение было принято канцлером Германии Ангелой Меркель совместно с премьер-министрами федеральных земель страны.

Магазины смогут возобновить свою работу при соблюдении всех необходимых мер гигиены и при контроле за потоком посетителей. Необходимо будет соблюдать расстояние в 1,5 метра между людьми и следить, чтобы в магазине не скапливалось большое количество людей.

В каждой из 16 федеральных земель будет разработан план по открытию спортивных площадок, тренировочных центров, баров, ресторанов и отелей. При этом под запретом остаются крупные массовые мероприятия, уличные фестивали и народные гулянья. Запрет продлится как минимум до 31 августа текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о прохождении страной первой фазы эпидемии коронавируса.

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