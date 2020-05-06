Ашхабад, , 20:24 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел в городе Туркменбаши выездное заседание правительства, посвященное предотвращению проникновения коронавируса на территорию страны, передает «Туркменистан сегодня».

Руководители министерств и госагентств отчитались перед главой государства о мерах по предупреждению завоза в Туркмению коронавирусной инфекции.

Бердымухамедов потребовал от них обеспечить системность всех профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах, снабдив их специальным сканирующим оборудованием и защитными средствами.

Туркменский лидер поручил чиновникам создать страховой запас тестов на коронавирус, лекарств, расходных материалов, медоборудования и обеззараживающих средств, продолжать обучение медицинских работников методикам профилактики, диагностики и лечения вирусной пневмонии, а также наладить местное производство дополнительного медицинского оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что туркменские власти неоднократно заявляли об отсутствии в Туркмении случаев заражения коронавирусной инфекции.

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