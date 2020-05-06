Саратов, , 20:17 — REGNUM Девочка Злата Аббясова из Саратовской области записала поздравление для ветеранов Великой Отечественной войны. Видео опубликовано в паблике «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте».

Злата Аббясова

"Дорогие наши ветераны, смелые, отважные герои! Поздравляем Вас с Днём Победы! Спасибо Вам за мирное небо над головой, спокойную, счастливую жизнь, которые вы отвоевали для нас у врага. Знайте, что мы вас любим, уважаем и гордимся. Память о вашем подвиге останется в наших сердцах. С Днём Победы, наши герои! Я помню, я горжусь!»