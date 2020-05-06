Саратов, 6 мая 2020, 20:17 — REGNUM Девочка Злата Аббясова из Саратовской области записала поздравление для ветеранов Великой Отечественной войны. Видео опубликовано в паблике «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Большая перемена» проводит акцию «О Победе поёт вся страна» в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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