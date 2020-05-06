Москва, 6 мая 2020, 20:05 — REGNUM Песни, посвящённые Великой Отечественной войне, исполнили российские участники всероссийской акции «Большая перемена».
В паблике «Большой перемены» опубликованы видео с песнями о войне в рамках акции «О Победе поёт вся страна»: «День Победы» (Алина Беспалова, Курская область, Ксения Соколенко, Свердловская область), «Катюша» (Лада Краснова, Бурятия, Алина Беспалова, Юлия Тищенко, Воронежская область, Валерия Молчанова, Татария).
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