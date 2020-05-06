Москва, , 19:59 — REGNUM 237 административных материалов о нарушении гражданами общественного порядка в период режима повышенной готовности поступило в районные суды в городе Москве. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

За прошедшие две недели в суды города Москвы поступили 237 материалов по статье КоАП «Невыполнения правил поведения при ЧС или её угроз». Из них судами рассматривались 34 дела, 66 были возвращены на доработку. По данной статье граждане привлекались за распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушения общественного порядка.

По статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» было зарегистрировано 35 дел. К ответственности были привлечены два человека, которые должны были соблюдать предписанный им режим самоизоляции.

Отмечается, что в Мосгорсуд стали поступать апелляционные жалобы об оспаривании наложенных на граждан штрафов.

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