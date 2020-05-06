Москва, , 19:53 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие кафе и ресторанов в столице в рамках поэтапного снятия режима ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, будет осуществлено в последнюю очередь. Об этом он сказал сегодня, 6 мая, в эфире Первого канала.

«Вот это будет открыто в последнюю очередь <…> Почему? Потому что если предприятия — это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — сказал Собянин.

Кроме того градоначальник подчеркнул, что все заведения общественного питания должны будут строго соблюдать санитарные нормы. Если же этого не будет — то их закроют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 мая в столице планируется начать запуск промышленных предприятий, которые были остановлены из-за пандемии.