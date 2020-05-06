Душанбе, , 19:46 — REGNUM Резервный фонд президента Таджикистана Эмомали Рахмона выделяет свыше 1 млн сомони или 97,6 тыс. долл. для оказания единовременной денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

Каждый из 168 оставшихся в стране ветеранов получит по 6 тыс. сомони или примерно 43 тыс. рублей.

По распоряжению председателя Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзода, для денежного поощрения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из областного бюджета будут выделено 738 тыс. сомони или 72 тыс. долл., сообщает пресс-служба областной администрации.

46 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Согдийской области, в честь 75-летия Победы получат по 4 тыс. сомони или 29 тыс. рублей каждый. Две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны также получат по 4 тыс. сомони.

Помимо этого, 273 труженикам тыла времён Великой Отечественной войны к празднованию Победы 9 мая будет выделено по 2 тыс. сомони или примерно 14,5 тыс. рублей.

Подобные денежные поощрения до 7 мая 2020 года получат также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники афганской войны, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, проживающие в Душанбе. Для этого из столичного бюджета выделено свыше 351 тыс. сомони или 2,5 млн рублей.

По информации пресс-службы мэрии города, 46 ветеранов Душанбе получат единовременную денежную помощь в размере 1,5 тыс. сомони или почти 11 тыс. рублей каждый.

Ветераны и труженики тыла получат дополнительно денежные средства от глав всех областей, городов и районов страны. Суммы пока не уточняются.

На сегодняшний день в Таджикистане в живых осталось лишь 168 ветеранов, тогда как ещё на День Победы 2019 года их было 242.

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