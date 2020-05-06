Берлин, , 19:32 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «первая фаза» эпидемии в стране уже позади, 6 мая передает ARD.

По итогам совещания с правительственными чиновниками и главами федеральных земель Меркель заявила, что страна начинает серьезно ослаблять ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

«Мы можем позволить себе немного мужества, но мы должны оставаться осторожными» , — отметила Меркель.

Госпожа канцлер отметила, что в Германии ещё долго будут действовать правила социального дистанцирования и другие правила. При этом федеральным землям будет дан больший простор для снятия ограничений.

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