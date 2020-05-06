Москва, , 19:25 — REGNUM Благодаря волонтерскому штабу #МыВместе жители Архангельска и Калининграда вернулись на Родину вывозным бортом из США. Вместе с 295 другими пассажирами рейса «Аэрофлота» SU 107 Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва 5 мая они прибыли в Россию.

Из-за приостановки международных авиаперелетов на фоне пандемии коронавируса жительница Архангельска Елена Мошарева провела в Сан-Диего на две недели дольше, чем планировала. Обратный рейс на 19 апреля, которым она собиралась вернуться в Россию, отменили. Зарегистрироваться на первый вывозной рейс из запада США оказалось проблематично. Вопрос удалось решить после обращения в штаб #МыВместе.

«Написала волонтерам, они сразу же откликнулись и начали действовать. Хочу поблагодарить их за внимание и помощь», — сказала Елена Мошарева.

Домой, в Архангельск, она попадет не ранее чем через две недели, после завершения срока обсервации в пригороде Санкт-Петербурга.

Этим же рейсом, но до конечной точки маршрута — Москвы, прилетели супруги Шамрай из Калининграда, которые также выразили признательность волонтерскому штабу #МыВместе.

«Особые слова благодарности волонтерам. Спасибо огромное, ребята. Благодаря вашим усилиям и стараниям мы вернулись домой», — подчеркнул Сергей Шамрай.

Сейчас он и его супруга обустраиваются в обсерваторе в Мытищах.