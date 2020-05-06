Цхинвал, , 19:23 — REGNUM Южная Осетия временно закроет границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 6 мая в республиканском оперативном штабе.

Как уточняется, граница страны будет полностью закрыта для всех без исключения граждан и грузового автомобильного транспорта на период с 10 по 17 мая.

Напомним, ранее сегодня стало известно о первом подтверждённом случае коронавируса в Южной Осетии. Президент республики Анатолий Бибилов распорядился принять меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции.

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