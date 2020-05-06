Курган, 6 мая 2020, 19:14 — REGNUM В Курганской области из-за пандемии коронавируса полностью перекрыли пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения, ведущих в соседние Свердловскую, Челябинскую и Тюменские области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».
Закрыты дороги Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области; Шатрово — Антрак — граница Свердловской области; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области; Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново — граница Челябинской области; Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.