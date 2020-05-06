Челябинск, , 18:57 — REGNUM В Челябинской области отмечено снижение цен на защитные маски. Об этом заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

По его словам, Областной аптечный склад ранее покупал эти средства защиты по максимальной цене примерно 37 рублей. Сейчас цена составляет порядка 26 рублей. Также в регионе запущена линия по выпуску 5 млн масок в месяц. Цена одной штуки может быть на отметке 15 рублей.

Текслер добавил, что снижение цен на маски отмечается по всей России. Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая ношение на лице средств защиты станет на Южном Урале обязательным.