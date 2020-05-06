Москва, , 18:56 — REGNUM В России 9 мая пройдёт акция Поём «День Победы», сообщили в пресс-службе Российского национального музея музыки.

«9 мая в 19:00 мск по окончании минуты молчания по всей стране жители России исполнят песню «День Победы», — сообщили в пресс-службе музея.

Всем желающим предлагается выйти на балкон своей квартиры с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнить песню «День Победы».

Видеозапись предлагается разместить в социальных сетях, используя хэштэг #ПоемДеньПобеды.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в России также проводится акция «Окна Победы».

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