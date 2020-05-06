Москва, , 18:54 — REGNUM Жители Москвы соблюдали требования режима самоизоляции в первую половину майских выходных. Об этом заявил 6 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Конечно, есть определённые передвижения, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанцию, санитарные нормы», — сказал он в эфире «Первого канала».

Собянин выразил мнение, что в целом майские праздники должны положительно сказаться на санитарно-эпидемиологической ситуации в последующие недели, так как они «снизят контакты людей и интенсивность передвижения по городу».

Мэр призвал жителей столицы «придерживаться такого же режима и дальше».

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