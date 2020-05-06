Челябинск, 6 мая 2020, 18:45 — REGNUM Работающие в Якутии на Чаяндинском месторождении жители Челябинской области могут быть вывезены домой 9 мая. Об этом на брифинге объявил губернатор Алексей Текслер.
По его словам, такую дату определил работодатель вахтовиков. Власти Южного Урала готовы эвакуировать их раньше.
«Мы сегодня продолжаем переговоры, в том числе делаю это лично», — сказал Текслер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии остаются 199 челябинских вахтовиков. Среди них есть и те, у кого выявлен COVID-19.
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