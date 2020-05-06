Курск, , 18:38 — REGNUM Жители Курской области с 7 мая должны находиться в магазинах и в общественном транспорте в защитных масках. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, соответствующие изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности были внесены согласно постановлению главного санитарного врача Курской области.

При посещении магазинов и аптек, а также других точек, которые продолжают работу во время самоизоляции, курян обязали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, повязки или респираторы.

За нарушение этого требования гражданам грозит административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

Также гражданам вместе с маскам и респираторами рекомендуют использовать защитные гигиенические перчатки, но это не является обязательным к исполнению требованием.

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