Москва, 6 мая 2020, 18:37 — REGNUM Участники Российского движения школьников активно готовятся к празднику Великой Победы, сообщается в паблике организации в Facebook.
https://web.facebook.com/SKMRus/photos/pcb.3204741636225222/3204735256225860/
Уточняется, что в акциях и флешмобах в честь Дня Победы принимают участие дети и взрослые.
https://web.facebook.com/SKMRus/photos/pcb.3204741636225222/3204735682892484/
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