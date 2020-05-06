Москва, , 18:36 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица Татьяна Паркина скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба Союза кинематографистов России.

«После тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Татьяна Паркина. Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — говорится в сообщении.

Татьяна Паркина родилась 13 апреля 1952 года в Риге. С раннего детства занималась сольным вокалом. Окончила ВГИК, где проходила курс у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Работала в Рижском эстрадно-концертном объединении и Московском объединении музыкальных ансамблей. Начиная с 1970-х годов снималась в кино. Исполнила роли в таких фильмах, как «Красное и чёрное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Не могу сказать прощай» и другие.