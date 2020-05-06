Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Бывшего генерального директора петербургского «Метростроя», единственного подрядчика по строительству городской подземки, Николая Александрова постановили отпустить из СИЗО. Отправить обвиняемого под домашний арест решил Санкт-Петербургский городской суд.

Николай Александров

Суд изменил постановление нижестоящей инстанции, Фрунзенского районного суда, который в начале апреля решил отправить Александрова из-под домашнего ареста, где он находился в связи с обвинением в первом уголовном деле, в СИЗО по второму уголовному делу. Впрочем, дома побыть ему удастся только до 9 мая, затем суду придется вновь решить, продлевать ли текущую меру пресечения.

Напомним, Николай Александров фактически «унаследовал» руководство «Метростроем» от своего отца Вадима Александрова, возглавлявшего эту компанию на протяжении десятилетий.

Задержали Александрова-младшего еще 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. Дело касается мошенничества в особо крупном размере на поставках щебня для Фрунзенского радиуса петербургского метро, речь идет о сумме 178 млн рублей.

Сначала Александров попал в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили на домашний арест.

Однако в апреле ему предъявили еще одно обвинение — теперь в связи с поставками кабеля на тот же Фрунзенский радиус еще на 155 млн рублей. И вновь взяли под стражу.

По версии следствия, Николай Александров способствовал подписанию от лица «Метростроя» соглашений с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда компании.

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