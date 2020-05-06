Москва, , 18:21 — REGNUM Всероссийскую акцию «Окна Победы» поддержал Российский Экспортный Центр. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_zqIfJqF2N/

РЭЦ призвал всех желающих разместить на окне своего дома макеты силуэтов известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, сделать фотографии и выложить на своей странице.

Напомним, акция «Окна Победы» проводится в России с 1 по 9 мая. Жители России в рамках этой акции украшают окна квартир и домов символами победы в Великой Отечественной войне — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

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