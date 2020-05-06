Красногорск, , 18:21 — REGNUM Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что бизнесмен покончил с собой в ночь на 6 мая, находясь в своем загородном доме в подмосковном поселке Усово. Ему было 52 года.

Известно, что Босов был крупнейшим акционером компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит». «Сибантрацит» является спонсором Ночной хоккейной лиги, которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

По неподтверждённым данным, Босов был деловым партнером бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас проходит по уголовному делу о хищении средств.

Кроме того, Босов инвестировал в американскую компания Genius Fund Group, производящую марихуану в Калифорнии. Употребление марихуаны в Калифорнии было легализовано в 2018 году. При этом против Босова и его бизнеса в США был подан иск о нарушении трудового законодательства Соединённых Штатов.

По оценкам Forbes капитал Босова составлял $1,1 млрд.