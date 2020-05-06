Сан-Франциско, США, , 18:02 — REGNUM Решение об увольнении 14% всех сотрудников приняла американская компания Uber. Об этом 6 мая сказано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания Uber Technologies объявила о планах сокращения расходов компании в ответ на экономические вызовы, сформированные на фоне пандемии коронавируса. Из-за резкого спада количества перевозок и приостановки найма работников, компания ограничила сегмент поддержки клиентов и набора кадров на 3700 рабочих мест.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи дал согласие не получать заработную плату в период со 2 мая по 31 декабря 2020 года.

Напомним, компания Uber была основана в 2009 году, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Онлайн-сервис автомобильных перевозок действует сейчас в 500 городах почти в 80 странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах компании Uber Technologies Inc., уволить до 20% своих сотрудников из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

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