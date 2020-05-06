Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM С 1 по 5 мая в Петербурге составлено 676 протоколов за нарушения действующих в городе ограничений и правил. Большая часть выявленных нарушений — это временно запрещенное посещение парков, скверов и других возможных мест массового пребывания людей.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 6 мая уточнил, что 557 протоколов составлены за нарушение ограничительных мер, введенных постановлением Смольного по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Штраф за такие действия составляет 4000 рублей.

Под наказание попали не все нарушители, в некоторых случая уполномоченные сотрудники ограничились проведением профилактических бесед.

«Протоколы составляли в исключительных случаях, когда граждане осознано шли на нарушение, пренебрегая здоровьем окружающих», — пояснили в комитете.

Всего с начала действия ограничительных мер, то есть с конца марта, в Петербурге составлено 3357 протоколов за нарушения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Также возбуждено пять уголовных дел: четыре из них — на граждан, в том числе за распространение в соцсетях недостоверной информации об эпидемиологической ситуации, еще одно — на юридическое лицо.

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Напомним, в Петербурге привлечены к ответственности лица, организовавшие жарку шашлыка на Сенной площади и автовечеринку на Крестовском острове.

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