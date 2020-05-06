Железноводск, Ставропольский край, , 17:52 — REGNUM 9 Мая в Железноводске зажгут «Огни Победы». Ставропольский курорт зажжет 75 лампадок, привезенных из разных городов России. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Фонарики Победы».

«Наша молодежь в прошлом году запустила патриотический челлендж и обратилась к своим сверстникам в других городах России и ближнего зарубежья, с просьбой отправить в Железноводск частички Вечных огней с их мемориалов. Откликнулась практически вся страна и некоторые соседние государства. Лампадки приехали из Москвы, Екатеринбурга, Севастополя, Магнитогорска, Грозного, Волгограда, Нальчика, Баку, Минска, Астаны… В этом году акцию наши ребята продолжили и собрали 75 частичек Вечных огней. Зажжем их в 22:00 у входа в Курортный парк в честь юбилея Великой Победы», — рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

В мэрии добавили, что акция «Фонарики Победы» будет транслироваться в прямом эфире в городских социальных сетях. Кроме того, жители могут присоединиться к патриотическому марафону, и ровно в 22:00 зажечь любой источник света — фонарик, свечу, фонарик телефонов или смартфонов, чтобы поблагодарить ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за Родину.

Как сообщало ИА REGNUM в Железноводске продолжаются работу над «Терренкуром Победы». Дату торжественного открытия пришлось перенести на сентябрь из-за ситуации с коронавирусом. Освещать «Терренкур Победы» будут 6-метровые фонари, выполненные в виде гвоздик, а по всей протяженности пешеходной тропы, которая ведет с центральной улицы к исторической части Каскадной лестницы, будут размещены инсталляции, рассказывающие о жизни города-госпиталя Железноводска. Каменную стелу у входа на терренкур украсит текст благодарственной телеграммы, которую Сталин направил медикам Железноводска за их самоотверженный труд.

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