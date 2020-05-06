Ташкент, , 17:46 — REGNUM Коллектив волонтёров-медиков штаба по коронавирусу Ташкента исполнил песню «Катюша», передаёт 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

Волонтёры исполнили песню в актовом зале в защитных голубых костюмах и медицинских масках. В исполнении песни приняли участие порядка 20 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты-иностранцы из Пензенского государственного университета спели «Катюшу» в преддверии Дня Победы.

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