Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM В Свердловской области вылечили сразу 30 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Граждан выписали из больницы. Теперь в регионе выздоровели уже 72 человека с новой коронавирусной инфекцией. Они здоровы.

Всего за минувшие сутки в России вылечили 1 тысячу 462 человек с ранее выявленным COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено три случая смерти от COVID-19. Выявлено 1 тысяча 353 случая коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге