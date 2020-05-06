Симферополь, 6 мая 2020, 17:38 — REGNUM В Симферополе и других городах Крыма стартовала бесконтактная акция «Георгиевская ленточка», каждый желающий может бесплатно взять в супермаркетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая сообщили в региональном отделении ВОД «Волонтёры Победы».
Также, по словам волонтёров, ленточки раздадут ряду государственных и муниципальных предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию коронавируса, во всех регионах России продолжается подготовка ко Дню Победы, более 200 тысяч жителей страны активно принимают участие в акции «георгиевская ленточка».
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