Симферополь, , 17:38 — REGNUM В Симферополе и других городах Крыма стартовала бесконтактная акция «Георгиевская ленточка», каждый желающий может бесплатно взять в супермаркетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая сообщили в региональном отделении ВОД «Волонтёры Победы».

«С 1 по 9 мая георгиевские ленты можно бесплатно взять в супермаркетах крупных торговых сетей. Акция бесконтактная, в социальных сетях к ней может присоединиться любой крымчанин. Нужно прикрепить к груди ленточку и выложить в соцсетях фото с хэштегами», — отметили организаторы.

Также, по словам волонтёров, ленточки раздадут ряду государственных и муниципальных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию коронавируса, во всех регионах России продолжается подготовка ко Дню Победы, более 200 тысяч жителей страны активно принимают участие в акции «георгиевская ленточка».

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