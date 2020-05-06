Рязань, 6 мая 2020, 17:37 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись 6 мая в Пронском районе Рязанской области. Водитель и пассажир одной машины погибли на месте, пострадал девятилетний ребёнок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Столкновение автомобилей Opel и Land Rover произошло примерно в 14:00 на 240-м километре автодороги Р22 «Каспий». В результате аварии водитель и пассажир Опеля погибли, девятилетний ребёнок, ехавший в этом автомобиле, получил различные травмы. Водитель и пассажир Land Rover пострадали, но остались живы. Машины восстановлению не подлежат.
Обстоятельства ДТП уточняются.