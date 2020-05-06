Москва, , 17:27 — REGNUM В России 1133 пациента с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил 6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, всего на сегодняшний день в стационарах с подтверждённым или предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся около 80 тысяч человек.

«1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сообщил Мурашко.

Напомним, согласно последним официальным данным, в России проведено 4,6 млн тестов на коронавирус, 165 929 из которых оказались положительными. Скончались 1537 пациентов, 21 327 человек излечились и были выписаны из больниц.