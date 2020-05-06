Москва, , 17:26 — REGNUM В Госдуме раскритиковали предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой по выходу из режима самоизоляции.

«Нет никакой логики и здравого смысла в том, что открытие парков и скверов, где можно заниматься спортом и совершать прогулки, стоит на третьем этапе, а занятия спортом — на первом этапе и прогулки — на втором», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что занятия спортом предлагаются во дворе дома или улицах, как и прогулки, а парки и скверы, как раз для этого предназначенные, будут открыты в последнюю очередь.

«Браво, госпожа Попова! Со здравым смыслом вы явно не дружите. И таких специалистов слушает президент!» — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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