Зеленокумск, Ставропольский край, , 20:31 — REGNUM Всероссийская акция «Исполнение песни «День Победы» пройдет во всех поселениях Советского района Ставропольского края в день празднования 75-летия Великой Победы. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела культуры администрации района Ирина Киреева.

Главное мероприятие в рамках акции пройдет в административном центре района — городе Зеленокумске. В ней примут участие жильцы многоквартирного дома №74 по улице 50 лет Октября.

«Вечером 9 мая во двор этого многоквартирного дома приедет автомобиль дворца культуры, специалисты подключат аппаратуру. Ровно в 19:00 зазвучит метроном, и начнется минута молчания. К этому времени жильцы выйдут на балконы с портретами родственников, погибших в Великой Отечественной войне. После окончания минуты молчания артисты дворца культуры начнут петь песню «День Победы», и люди будут подпевать», — рассказала Киреева.

По ее словам, данная акция пройдет одновременно во всех поселениях Советского района Ставрополья. Поскольку в селах нет многоквартирных домов, жители заранее определенных улиц выйдут из своих домов и исполнят знаменитую песню.

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