Каир, , 17:21 — REGNUM Песню «День Победы» исполнили в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне граждане Египта, передаёт 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

Песню египтяне спели по-арабски, стоя на фоне российского и египетского флагов.

Напомним, музыку к песне «День Победы» написал советский композитор Давид Тухманов, слова — Владимир Харитонов. Впервые она прозвучала в Советском Союзе в 1975 году, и теперь является одним из парадных маршей, исполняемых в День Победы.

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