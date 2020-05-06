Курган, , 17:20 — REGNUM В Кургане 6 мая 2020 года на Аллее Славы был установлен бюст солдата Великой Отечественной войны, кавалера пяти медалей «За отвагу» Максима Никифоровича Захарова (13 сентября 1913 г. — 3 декабря 1995 г.). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Бюст героя Максима Захарова Пресс-служба горадминистрации Кургана

Автором памятника Максиму Захарову является известный скульптор, член Союза художников СССР Станислав Голощапов из Москвы. Он же является автором бронзового бюста Героя Советского Союза Михаила Шумилова, установленного на Алле Славы в Кургане в 2010 году.

«Если над памятником Михаилу Шумилову я трудился два года, то здесь всё сделал за полтора месяца. Работать пришлось быстро», — сообщил скульптор.

Кроме того, в память о герое-солдате Максиме Захарове осталась лишь одна фотография военных лет. Скульптору пришлось изучать облик героя в ходе общения сего дочерью, которая очень похожа внешне на отца. Она проживает в Шатровском районе Курганской области.

Максим Никифорович Захаров прошёл дорогами войны от Москвы до Берлина, получил пять ранений. Помимо пяти медалей «За отвагу», Максим Захаров за подвиги, героизм и смелость, проявленные в боях, награждён орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды.