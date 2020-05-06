Москва, , 17:18 — REGNUM Пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом, лежащие в пятом отделении первой инфекционной больницы, находились в одном пространстве с теми, у кого вирус был еще не подтвержден. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила журналист Анастасия Джмухадзе.

Девушку госпитализировали 9 апреля с подозрением на коронавирус, ее разместили в пятом отделении первой инфекционной больницы.

«Нас старались разделять по палатам, но мы все равно находились в одном пространстве. У нас были одни туалеты, душевая, холодильник, никаких шлюзов не было», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, под конец ее пребывания в больнице у 90% пациентов подтвердился вирус.

«Врачи в отделении были в защитных костюмах, а медсестры — в обычных халатах и с масками. Они начали ходить в защитных костюмах позднее, когда у 90% пациентов уже подтвердился коронавирус. Но, опять же, никаких шлюзов, никакого разделения на чистую и грязную зону не было», — уточнила Джмухадзе.

Девушка подчеркивает, что изначально в отделение госпитализировали всех с одинаковыми симптомами, но подтверждения заражения почти ни у кого не было.

Джмухадзе выписали спустя шесть дней под расписку. Она продолжила лечение дома. Диагноз COVID-19 подтвердился.