Москва, , 17:24 — REGNUM Уровень падения налоговых сборов в России в апреле нельзя назвать плохим с учётом сложившегося в российской и мировой экономике положения дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил, что поступления налогов в России в апреле снизились на 31,4%. В частности, сборы налога на прибыль упали на 40,8%, НДФЛ — на 14,1%, НДС — 26,7%, НДПИ — 50,8%.

«Доходы всей бюджетной системы упали. Это вполне ожидаемо. Ничего удивительного в этом нет. Просадка НДФЛ всего на 14% — это хорошая новость. С учётом сегодняшних реалий могло быть и хуже», — сказал Надоршин.

Представленные цифры показывают, что в процентном выражении падение реальных доходов населения в апреле было двузначным. В то же время для регионов, в основной их массе, подобное сокращение налоговых поступлений не будет катастрофическим.

«С учётом дополнительной поддержки из федерального бюджета эта ситуация вполне управляемая. У регионов будут ресурсы для выполнения своих расходных обязательств. Больше всего пострадали регионы, которые зависят от сырьевых компаний, Москва. Но Москва при желании может занять деньги, поэтому это совершенно не катастрофа. Я боялся, что цифры будут похуже», — отметил экономист.

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