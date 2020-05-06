Москва, , 17:12 — REGNUM О каком-либо пошаговом плане выхода из самоизоляции говорить ещё рано, считает, депутат Госдумы («Справедливая Россия») Валерий Гартунг. Об этом он 6 мая заявил ИА REGNUM, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о планируемом поэтапном выходе из самоизоляции.

«Например, в Москве ещё только идёт пик заболеваемости, и мы точно не знаем, как будет дальше развиваться ситуация. Однако это не означает, что надо созерцать и выжидать. Необходимо уже сегодня поддерживать граждан и бизнес, чтобы после завершения пандемии экономика и общество смогли максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Да, поддержка граждан и бизнеса идёт, но она многих обошла стороной. Далеко не все, кто остался без заработка, сейчас могут рассчитывать на государственную помощь, хотя бы на уровне прожиточного минимума. При этом на самоизоляцию волевым решением отправили практически всех», — отметил депутат.

Не лучше, по его мнению, и ситуация с поддержкой бизнеса. Помощь оказывают наиболее пострадавшим отраслям, однако с каждым днем ситуация меняется и список пострадавших расширяется. И если затягивать с их поддержкой, полагает Гартунг, то в дальнейшем предпринимателям будет крайне сложно сохранить бизнес, что потянет за собой целый клубок новых проблем.

«Сейчас важно поддержать и сохранить малый и средний бизнес, а это можно сделать, только держа руку на пульсе. В этом отношении мы запаздываем. У нас нет информации о тех, кто реально нуждается в помощи со стороны власти. Поддержка граждан и бизнеса «здесь и сейчас» — основа дальнейшего здорового выхода из режима повышенной готовности и массовой самоизоляции. И этой помощью должны быть охвачены все нуждающиеся», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что помощь государства не может завершиться в одночасье после снятия «карантинных» мер. Граждан надо будет поддерживать до того момента, пока они не найдут работу. Причём, на уровне выплат не ниже прожиточного минимума в регионе.

«Полагаю, что пострадавшие предприниматели будут нуждаться в господдержке в течение нескольких месяцев после завершения пандемии. Кроме того, для восстановления экономики понадобятся не только прямые выплаты, но и иные действенные меры», — заявил Валерий Гартунг.

Он считает, прежде чем разрабатывать план выхода из режима повышенной готовности, необходимо посмотреть на нынешнюю картину и убрать явные перегибы: «Пора прекратить принимать запреты и ограничения, непонятные людям и порождающие всплеск народного творчества в виде мемов и анекдотов. В ситуации пандемии должны быть чёткие требования с пояснениями, какие конкретно проблемы со здоровьем они помогут избежать. Власти взялись контролировать передвижение людей на транспорте с помощью пропусков в виде QR-кода. Но как это может защитить от вируса? Если семья едет на своей машине, то никаких новых контактов не происходит. Если человек едет в общественном транспорте, то тут значение имеет соблюдение дистанции и наличие средств защиты — маски и перчаток. Такой контроль может вести только водитель или контролёр. QR-код тут точно не поможет. Если говорить об этой «модной» цифровой новинке, то она, наверное, имеет смысл при контроле перемещения между регионами. В данном случае логика понятна».

Не менее показательны, по его мнению, запреты гулять людям в парках и зонах отдыха, особенно, если они есть неподалёку от места проживания. «Есть ли риск заразиться, гуляя в парке при соблюдении дистанции? Да есть, небольшой, но есть. Однако риск заразиться есть и при пользовании лифтом, и даже при безвылазном сидении в квартире — увы! — система вентиляции в многоквартирных домах этому способствует. Максимально защититься сейчас можно только соблюдая дистанцию, применяя средства индивидуальной защиты и поддерживая свой иммунитет. Кстати, для иммунитета необходимы солнце и свежий воздух», — пояснил депутат.