Анкара, , 17:10 — REGNUM Гражданин Турции Талха Йетгин исполнил музыку из песни «Катюша» на электрогитаре, передаёт 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, музыку к песне «Катюша» написал советский композитор Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.

Впервые она была исполнена 28 ноября 1938 года, а первая запись сделана в 1939 году.

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