Ново-Огарево, Московская область, , 17:10 — REGNUM Решение о конкретных мероприятиях по снятию ограничений, введённых в связи с угрозой коронавируса, с 12 мая будут принимать главы региона. Об этом 6 мая сообщила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, рекомендации по снятию ограничительных мер, подготовленные Роспотребнадзором, предполагают три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению глав региональных отделений Роспотребнадзора смогут принять решение о конкретных мероприятиях.

При снятии ограничений в каждом регионе следует учитывать несколько показателей. В частности, следует принимать во внимание темп прироста заболеваемости, наличие свободного коечного фонда, показатель охвата тестирований. Все эти показатели следует наблюдать в ретроспективе одну или две недели, исходя из инкубационного периода COVID-19.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе ограничительные меры могут быть возобновлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора сообщила о рекомендациях по снятию ограничительных мер, введённых из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в России. Ограничения предлагается снимать в три этапа.

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