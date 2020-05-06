Москва, , 17:09 — REGNUM В Москве сохранится режим самоизоляции после частичного снятия ограничительных мер. Об этом 6 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Говоря о планах частичного снятия ограничительных мер с промышленных и строительных предприятий с 12 мая, мэр отметил, что режим самоизоляции в Москве сохраняется.

«Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны чётко следовать ему для того, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий», — сказал он.

При этом работа на самих предприятиях, считает мэр, должна регулироваться санитарными нормами.