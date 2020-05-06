Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM В Ростовской области планируется на треть увеличить норму жилплощади для детей-сирот. Соответствующий законопроект в донской парламент внёс глава региона Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 6 мая.

В настоящее время норма жилой площади, предоставляемой льготной категории граждан, составляет 25 кв. метров. Документ предполагает увеличение нормы до 33 кв. метров. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону в 2019 году новосёлами стали около 1,3 тыс. детей-сирот. В 2020 году обеспечить квартирами планируется почти 1,2 тыс. льготников. До 2024 года региональные власти намерены ликвидировать очередь на получение жилья для детей-сирот.

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