Липецк, , 17:04 — REGNUM В Липецкой области к акции «Мы вместе» присоединились 15 предприятий общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального исполкома ОНФ, предприятия-добровольцы привозят в штаб горячее питание, а волонтеры доставляют его врачам в медицинские учреждения.

Одними из первых питание для врачей стали поставлять сеть кафе «Фарфор», пекарня «У дома», кофейня «Джосто-кофе» и пельмень-бар «Аркадий».

"То, что сейчас делают врачи, можно смело назвать подвигом. Поэтому в знак благодарности мы доставляем им свою продукцию, чтобы немного отвлечь, переключить на приятные эмоции. Мы варим для них крепкий кофе, отличные пельмени, печем пиццы и пироги», — рассказал Жора Оганисян, участник акции и руководитель кофейни «Джосто-кофе».

Позже к акции присоединилась немецкая пекарня Guten Tag. По решению ее владельца Бенно Нойфельда, каждую неделю волонтерский штаб акции получает свежий хлеб для помощи врачам и нуждающимся. Также горячие закуски передало врачам предприятие Like food. Несколько недель подряд по 100 горячих обедов для липецких врачей готовили повара ООО «Козерог».

"За 24 года работы наше предприятие — а это столовые на заводе «Росинка» и Чагодощенском стекольном — оказывает благотворительную помощь не в первый раз. Мы регулярно помогаем и ветеранам, и инвалидам. Сейчас тоже не могли остаться в стороне. Из социальных сетей узнали о волонтерском штабе акции #МыВместе, связались, выяснили, в чем потребность, и приготовили обеды для врачей: рис, котлеты, булочки, пирожки», — рассказывает Тигран Давтян, директор ООО «Козерог».

Волонтеры доставляли обеды в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, Липецкую областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф, в Липецкий областной кожно-венерологический диспансер, где сейчас работает одна из лабораторий диагности на Covid19. К доставке обедов врачам привлекали участников мотоклуба «Ночные Волки» и «Русские мотоциклисты. Липецк», которые также являются волонтёрами акции «Мы вместе».

«Всего на сегодня в акцию «Мы вместе» по доставке горячих обедов врачам включились 15 липецких предприятий общественного питания. Нам даже не пришлось делать в социальных сетях какие-то специальные призывы о том, что мы ищем партнеров среди предприятий общественного питания и готовы доставлять обеды врачам. Партнеры сами находили нас, звонили, говорили, что они готовы предложить, а мы искали, куда это доставить. Такая взаимовыручка — отличительная черта нашего народа. А значит, никакие трудности нас не сломят», — рассказал Иван Погорелов, участник акции «Мы вместе», руководитель РИК ОНФ в Липецкой области.

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