Пенза, 6 мая 2020, 17:02 — REGNUM Песни о Великой Отечественной войне записали учащиеся Пензенского государственного университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Студенты-иностранцы исполнили песни, связанные в Великой Отечественной войной. Так, студент из Азербайджана исполнил «День Победы».
Песню «Катюша» записали студенты из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Болгарии, Венгрии, Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Китая, США.
Также о Победе спели иракцы, ливанцы, филиппинцы, гости из Франции, Турции, Литвы, африканских стран.