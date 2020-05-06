Волгодонск, Ростовская область, , 16:59 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области будет развёрнуто производство производство медицинского кислорода, в котором нуждаются пациенты с заболеваниями органов дыхательных путей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Ростовской атомной электростанции (АЭС) 6 мая.

«Как только будет получена лицензия, мы запустим производство медицинского кислорода. Оно будет осуществляться на базе азотно-кислородной станции химического цеха атомной станции, которая оснащена необходимым оборудованием и укомплектована подготовленным персоналом», — пояснил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Как предполагают специалисты, производственная мощность составит до 40 куб. метров медицинского кислорода в час. Им будут обеспечивать лечебные учреждения, работающие на Дону.