Москва, , 16:49 — REGNUM В Москве не растёт количество тяжёлых пациентов с коронавирусом, что говорит о стабилизации ситуации. Об этом 6 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Собянин отметил, что динамика по росту выявленных случаев коронавируса не свидетельствует о росте заболеваемости.

«Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших», — сказал он.

При этом на протяжении последних двух недель в Москве не растёт число госпитализаций тяжёлых больных.

«Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации», — заявил мэр.