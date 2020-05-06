Воронеж, , 16:47 — REGNUM Мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» на месте кровопролитных сражений операции «Малый Сатурн» открыт в Верхнемамонском районе Воронежской области 6 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Осетровский плацдарм Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

На данный момент завершен первый этап строительства мемориала — центральная аллея с монументальной композицией, главная стела, обзорная площадка, воинское захоронение № 482, воссозданные на местности окопы.

Второй этап предполагает строительств часовни, музея и пешеходного перехода, в случае востребованности объектов комплекса, построенных на первом этапе. Посетить комплекс можно будет после снятия ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, уточнили в облправительстве.

С 16 по 31 декабря 1942 года на территории Осетровского плацдарма была успешно проведена Среднедонская наступательная операция под кодовым названием «Малый Сатурн», которая оценивается военными историками как важная составная часть Сталинградской битвыКрасная Армия разгромила силы противника, состоявшие на этом участке фронта преимущественно из итальянских, венгерских и румынских войск.