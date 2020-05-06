Ижевск, , 16:44 — REGNUM В Ижевске в течение дня 9 мая — в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны — из громкоговорителей будут звучать военные песни. Откроет трансляцию в 10:00 по местному времени записанная ранее песня «День Победы» на удмуртском языке, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Запись знаменитой песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова в республике осуществили силами артистов Академической хоровой капеллы и Ансамбля песни и танца «Италмас». Первый и третий куплет были исполнены на удмуртском языке.

Вечером, в 19:01 по местному времени, сразу после минуты молчания жители республики смогут выйти к окнам и на балконы и исполнить вместе этот легендарный гимн Победы.

Как сообщалоИА REGNUM, с конца апреля все регионы Приволжского федерального округа принимают участие в акции «Наш День Победы», которая реализуется по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Акция стартовала в Мордовии, до настоящего момента песню уже записали коллективы Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Татарии, Пермского края, а также Пензенской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей.