Челябинск, 6 мая 2020, 16:38 — REGNUM Заместитель главы минстроя Челябинской области Татьяна Антонова обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.
Ей уже предъявлено обвинение. Следователи полагают, что женщина получила взятку в размере 2,2 млн рублей в 2016—2017 годах.
Деньги якобы передал замгендиректора одной из фирм. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
Как сообщало ИА REGNUM, Антонова была задержана в начале апреля. Сейчас она находится в СИЗО.
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