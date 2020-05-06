Челябинск, , 16:38 — REGNUM Заместитель главы минстроя Челябинской области Татьяна Антонова обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Ей уже предъявлено обвинение. Следователи полагают, что женщина получила взятку в размере 2,2 млн рублей в 2016—2017 годах.

Деньги якобы передал замгендиректора одной из фирм. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонова была задержана в начале апреля. Сейчас она находится в СИЗО.

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